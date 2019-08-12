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Медовый Спас: приметы и традиции

20:32
  • понедельник
  • 12 августа 2019

В этот день начинается строгий пост

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас или, как его еще называют, праздник Маковей.
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Считается, что с этого дня лето начинает заканчиваться, а погода – становиться более осенней. После Медового Спаса следует Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый (Хлебный) Спас – 29 августа.

В день Медового Спаса верующие приносят в храмы маковейчики - букеты с головками красного мака. Считается, что 14 августа заканчивается лето, поэтому в этот день нельзя купаться. В церковный праздник Маковея не следует убираться и прочие домашние дела – их лучше завершить накануне.

В эту среду стоит очистить свою голову от дурных мыслей, шумно не праздновать и не разговаривать слишком громко, чтобы не спугнуть пчел. По традиции, в этот день пасечники собирают мед. Освященный мед на Маковея обладает целебной силой, поэтому его принято хранить возле икон и давать больным.

На Медовый Спас начинается строгий пост – Успенский. Он продлится до 27 августа, поэтому необходимо придерживаться правил питания в эти дни.

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