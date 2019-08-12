Появились новые данные о загадочной смерти миллиардера Эпштейна

Он покончил с собой, но СМИ в этом сомневаются

Внезапная смерть американского финансиста Джеффри Эпштейна, который по основной версии, покончил с собой в тюрьме, вызвала всплеск слухов и версий. Миллиардер, которого должны были судить за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, мог хранить тайны многих представителей элиты. Среди них звезды экрана, крупные политики и царственные особы. Кому-то из них могло быть выгодно, чтобы Эпштейн замолчал навсегда.

Даже самые авторитетные американские СМИ не гнушаются сейчас конспирологией. "После смерти Джеффри Эпштейна - множатся теории заговора!" - это заголовок Wall Street Journal. Другие газеты публикуют статьи в том же духе. Действительно сложно поверить в то, что миллиардер, которого обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними и который при этом тесно общался с влиятельнейшими людьми, просто взял и повесился в тюремной камере. Не был ли суицид убийством - вот вопрос, которым задаются многие, передает "ТВ Центр".

Дело в том, что подозревать в суицидальных наклонностях Джеффри Эпштейна начали еще в прошлом месяце. Когда обнаружили его в тюремной камере без сознания, с характерными следами на шее. Срочно перевели под специальное наблюдение - должны были заходить к нему каждые 15 минут. Однако почему-то за несколько дней до гибели эту меру отменили. В тюрьме якобы не хватало персонала. Но ведь и камеры, как пишут некоторые СМИ, по магической случайности оказались в нерабочем состоянии. Генпрокурор США заявил, что его ведомство разберется.

Версия с убийством подкрепляется еще и тем, что весь бизнес миллиардера - сплошной компромат на сильных мира сего. 14-летних жриц любви в роскошных резиденциях и даже на борту самолета с говорящим названием "Лолита" навещали, по некоторым данным, британский принц Эндрю - сын Елизаветы II, экс-премьер Королевства Тони Блэр, бывший президент США Билл Клинтон, Верховный судья Америки. Сам Дональд Трамп числился среди ближайших друзей Эпштейна. Теперь вот глава Белого дома вынужден оправдываться.

"Я не был поклонником Джеффри Эпштейна. Это свидетельствует о моем хорошем вкусе. OK? Есть другие люди, они развлекались вместе с ним. Они отправлялись на его остров. Он был очень хорошо известен в Палм-Бич. Его остров, каким бы ни был его остров, где бы он ни был, меня там никогда не было", - сказал Трамп.

В нулевых финансист уже становился фигурантом уголовного дела - по тем же обвинениям. Однако заключил сделку со следствием и смог замять скандал. Но вот спустя годы прокуратура раскрыла реальные масштабы его секс-бизнеса, миллиардеру грозило до 45 лет тюрьмы. В отставку ушел министр труда США Алекс Акоста - именно он занимался прошлым делом Эпштейна и позволил ему выйти на свободу. Получается, эта история уже загубила как минимум одну карьеру. А сколько еще впереди?

И хоть про бизнесменов российских в документах ни слова, русский след кое-кому привиделся и здесь.

"Человек, у которого была информация, способная разрушить жизни богатых и влиятельных людей, оказался мёртвым в своей тюремной камере. Как это предсказуемо. По-русски", - говорит ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо.

ФБР российскую тему всерьез не воспринимает. При этом сообщается, что версия об убийстве - среди основных. Известно также, что американское расследование выявило некую связь Эпштейна с Францией. Госсекретарь Пятой республики по вопросам гендерного равенства уже призвала начать внутреннее расследование. Под прицелом не только секс-бизнес миллиардера, но и его предполагаемые финансовые махинации.

Ольга Оксенич, Александр Ковалев, "ТВ Центр".