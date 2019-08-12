ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Резко изменившуюся Алсу перепутали с Ольгой Бузовой

21:22
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Певица опубликовала неоднозначное фото

Российская артистка Алсу удивила подписчиков новой фотографией в социальной сети Instagram.
"Чертовщина": что связывает Юлию Началову, Алсу и Ольгу Бузову

Певица опубликовала фото на фоне лазурного моря. Для съемки она выбрала наряд нежно-голубого оттенка, состоящий их шортиков, лифа и удлиненной рубашки с объемными рукавами, пишет интернет-портал "Дни.ру". Поклонники не сразу узнали свою любимицу, перепутав ее с другой певицей – Ольгой Бузовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

"Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова", "На Бузову тут похожа!!", "Ой, подумала, что это Бузова", "Совсем на себя не похожа. Как легкомысленная Бузова", - раскритиковали новый образ Алсу подписчики и фанаты.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певица Алсу
Певица Алсу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.