Резко изменившуюся Алсу перепутали с Ольгой Бузовой

Певица опубликовала неоднозначное фото

Российская артистка Алсу удивила подписчиков новой фотографией в социальной сети Instagram.

Певица опубликовала фото на фоне лазурного моря. Для съемки она выбрала наряд нежно-голубого оттенка, состоящий их шортиков, лифа и удлиненной рубашки с объемными рукавами, пишет интернет-портал "Дни.ру". Поклонники не сразу узнали свою любимицу, перепутав ее с другой певицей – Ольгой Бузовой.

"Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова", "На Бузову тут похожа!!", "Ой, подумала, что это Бузова", "Совсем на себя не похожа. Как легкомысленная Бузова", - раскритиковали новый образ Алсу подписчики и фанаты.