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В Москве начата проверка после гибели студентки от неизвестной болезни

21:57
  • понедельник
  • 12 августа 2019

Болезнь "съела" девушку буквально за несколько дней

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после сообщений о смерти студентки от неизвестной болезни.

Специальная комиссия намерена оценить действия врачей скорой помощи и поликлиники, которые оказывали помощь девочке, передает РИА Новости.

Ранее "Московский комсомолец" написал, что 20-летняя девушка приехала в столицу из Воронежа после сдачи экзаменов. В первый же день ей стало плохо: у нее поднялась температура под 40 градусов и разболелось горло. На следующий день у студентки начались диарея и рвота. Родители решили вызвать скорую помощь. Однако после прихода врачей студентке не стало лучше: у девочки посинели руки и ноги, а затем началась сильная боль в мышцах. Спустя время она впала в кому и умерла в реанимации.

Узнать причину поможет судебно-медицинская экспертиза.   

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