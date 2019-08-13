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Последствия пронесшегося по Приморью супертайфуна сняли на видео

07:52
  • вторник
  • 13 августа 2019

Подтоплены десятки придомовых территорий, размыты дороги

В Приморье мощные ливни, подтоплены десятки придомовых территорий, размыты дороги. Регион уже несколько дней во власти супертайфуна "Лекима". Из-за непрекращающихся дождей коммунальные службы и комиссии по оценке ущерба работают в авральном режиме, передает "ТВ Центр".

Между тем жителей предупреждают об угрозе нового удара стихии. Со стороны Японского моря к региону приближается мощный тайфун "Кроса". Он несет ливни, которые могут привести к масштабному наводнению. Все силы МЧС приведены в повышенную готовность.

Самая сложная обстановка сейчас в Дальнереченском районе. Там подтоплено более 30 подворий, перекрыты дороги, проехать может только грузовой транспорт. В Пожарском районе спасатели откачивают воду из подвалов многоквартирных домов. Синоптики прогнозируют подъем уровня воды в местных реках до 2 - 3 метров.

А на Амуре паводок смещается из Еврейской автономной области в сторону Хабаровска. За сутки вода поднялась еще на 18 сантиметров и приблизилась к опасному значению. Подтоплены уже более тысячи дачных участков. Спасатели работают круглосуточно. В зону подтопления прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС. Около населенных пунктов экстренно укрепляются береговые защитные сооружения. В зоне риска жилые дома, станции водозабора, подъездные пути к ТЭЦ.

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