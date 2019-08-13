Непрошенная помощь: раскрыта новая схема телефонного мошенничества

Ваши деньги в опасности

В России появился новый способ телефонного мошенничества, при котором злоумышленников почти невозможно вывести на чистую воду.

Мошенники действуют по следующей схеме. Они звонят гражданам от имени сотрудника банка и говорят, что кто-то попытался незаконно вывести деньги с их счета. Преступники узнают, какой операционной системой пользуется клиент - Android или IOS. Затем они предлагают помочь с отключением той системы, которой человек не пользуется. Это якобы нужно для предотвращения новой попытки вывода денег.

Хитрецы "помогают" доверчивым людям при помощи программы делегирования доступа teamviewer. Благодаря этой программе посторонний человек может совершать от вашего лица любую операцию. Подключившись к смартфону гражданина, мошенники завладевают его информацией и по своему усмотрению распоряжаются его средствами на банковских счетах.

"В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ", - пишет "Российская газета".