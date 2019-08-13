В США запретили закупку китайских гаджетов

Так Трамп ответил Китаю на отказ от американской сельхозпродукции

В США вступает в силу запрет для госструктур на закупку оборудования китайских корпораций Huawei и ZTE. На деле речь идет о том, что администрация Дональда Трампа приостановила выдачу лицензий на возобновление работы с этими телекоммуникационными гигантами, передает "ТВ Центр".

Китайские компании находятся под санкциями с мая. Huawei внесли в черный список после обвинений в угрозе национальной безопасности США. Несмотря на то, что после этого стороны провели целую серию переговоров и даже заговорили о смягчении своих позиций Вашингтон сделал новый шаг в торговой войне. Аналитики связывают это с тем, что Китай на прошлой неделе приостановил закупки сельхозпродукции из Америки. И задаются вопросом, на что еще готов Трамп, чтобы заставить Пекин пойти на уступки?

Между тем, сегодня стало известно, что власти США ужесточают правила выдачи вида на жительство, так называемых "грин-карт" мигрантам, живущим на пособия. Уже через два месяца те, кто не соответствует критериям, получат отказ во въезде, а уже проживающим в стране иностранцам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить разрешение на пребывание.

Новый документ дает четкое определение такого лица, это человек, который более 12 месяцев подряд получает одно или несколько пособий. Также ограничения в получении грин-карты могут коснуться людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения".