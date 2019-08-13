Кенгуру довольны: в Сети появились кадры заснеженной Австралии

Снегопад обрушился на континент впервые за 35 лет

На Австралию впервые за 35 лет обрушились мощные снегопады. Местные жители снимают редкое явление на видео и делятся кадрами в Сети. Картина для зеленого континента просто сюрреалистичная - кенгуру, которые прыгают по сугробам, передает "ТВ Центр".

Непогода обернулась серьезными проблемами - в трех штатах на юге парализовано дорожное движение, во многих домах нет света. Скорость ледяного ветра достигала отметки в 120 километров в час. Синоптики обещают, что снег растает к концу недели.