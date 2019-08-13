В Алеппо активно восстанавливают жилье и инфраструктуру

Уже налажено электроснабжение и подача воды

В сирийском Алеппо идёт активное восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших во время боевых действий. Уже налажены электро- и водоснабжение, идёт ремонт городских и пригородных автомагистралей, передает "ТВ Центр".

Еженедельно сдается новое жилье. Работают в основном местные - большая часть домов для них уже восстановлена и теперь люди помогают строить и делать ремонт тем, кто только сейчас возвращается в родной город. Многие здания восстановлению не подлежат, в этом случае правительство выплачивает денежные компенсации.