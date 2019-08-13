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Россиян предупредили о приостановке авиасообщения с Гонконгом

08:41
  • вторник
  • 13 августа 2019

Аэропорт в Китае закрыт из-за многотысячной акции протеста

Российский МИД предупредил граждан нашей страны о проблемах в авиасообщении с Гонконгом. Пассажиров при планировании поездок просят проверять статус своего рейса, передает "ТВ Центр".

Международный аэропорт этого специального района Китая почти сутки не принимал и не отправлял самолёты из-за многотысячной акции протеста. В числе требований - отставка главы Гонконга. Кроме того, звучит недовольство действиями полиции во время разгона предыдущих демонстраций, хотя сами протестующие часто ведут себя отнюдь не мирно. Китайские власти уже предупредили о более жёстком ответе в случае повторения беспорядков.

Тревогу бьют в министерстве коммерции и экономического развития Гонконга. Непрерывные акции протеста нанесли ощутимый удар по туристической отрасли. Число бронирований туров до конца сентября снизилось почти вдвое, значительные убытки несут отели, магазины, а также местный Диснейлэнд. Турагентства, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, уже объявили о грядущем сокращении персонала. Путешественники, которые всё же отважились приехать в специальный район Китая, оказались в буквальном смысле заложниками протестов. Вылететь оттуда, по крайней мере в ближайшие сутки, не получится. В международном аэропорту Гонконга, который считается одним их самых загруженных в мире, отменены все рейсы.

"Ситуация очень неприятная. Мы сидим и ждём рейс, который будет неизвестно когда. Мы с невестой путешествуем. Провели здесь четыре дня и собирались в Бангкок. Но все вылеты отменили. Теперь остаётся только ждать", - посетовал турист Пьер Коуп.

Решение о временном прекращении работы воздушной гавани администрация была вынуждена принять после того, как сотни демонстрантов заполонили зал вылетов. К слову, зона прилёта оккупирована уже четвёртый день - там продолжается сидячая забастовка. Парализованы и дороги, ведущие в аэропорт. В его сторону направляются ещё несколько тысяч протестующих.

Оксана Фомичева, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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