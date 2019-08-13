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Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование

08:31
  • вторник
  • 13 августа 2019

Украине устроили урок географии

Москве надо начать переговоры с Киевом по пропуску на территорию Крыма вод реки Днепр. С таким предложением обратилось к федеральным властям руководство полуострова.

Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России", - заявил Мурадов.

Украина устроила блокаду Крыму весной 2014 года, перекрыв поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова. На полуострове пришлось срочно реализовывать проект по использованию подземных вод. Тем не менее, как отмечают в республике, в полной мере преодолеть последствия водной блокады со стороны Украины не удалось.

Как заявил Георгий Мурадов, украинские власти своими действиями грубо нарушают международное гуманитарное право. Кроме того, нарушает Киев и международное право пользования стоками международных рек, приводят слова постпреда "Известия".

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