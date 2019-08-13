Огромного медведя-людоеда убили на Дальнем Востоке

Зверь расправился с грибником

Житель поселка Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края погиб в результате нападения медведя.

Представитель районной администрации сообщил, что в понедельник, 12 августа, мужчина пошел за грибами. На выходе из поселка на него напал "очень большой" медведь. "Мужчина погиб сразу", - заявил собеседник ТАСС.

На место происшествия прибыли охотоведы, которые застрелили кровожадного хищника. Отмечается, что медведи часто бродят возле поселка Сулук, в котором проживает около 600 человек.

8 августа медведь набросился на пожилую жительницу поселка Сита в Хабаровском крае, которая тоже пошла за грибами. Пенсионерку нашли по пояс в трясине, где она спряталась от зверя. "Поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя", - рассказали в организации "Лига Спас".