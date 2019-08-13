В конфликте Шепелева и родных Фриске вскрылась неожиданная тайна

Ясновидящая попыталась объяснить ситуацию

Экстрасенс Кристина Гросс высказалась о конфликте между телеведущим Дмитрием Шепелевым и родителями покойной певицы Жанны Фриске. Шепелев запрещает бабушке и дедушке видеться с шестилетним внуком, к тому же он возложил на их плечи заботу о возвращении "Русфонду" 21 миллиона рублей, собранного для страдавшей от рака артистки.

Кристина Гросс назвала "абсурдной своей беспринципностью и нелогичностью" причину, по которой Шепелев рассорился с родителями Фриске. По ее мнению, здесь кроется какая-то неожиданная тайна, о которой общественность вряд ли узнает. "Но она может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Дмитрия Шепелева", - цитирует ясновидящую портал "Дни.ру".

Гросс добавила, что многие россияне сочувствовали родителям Жанны Фриске, которым пришлось "публично оправдываться" за трату денег, собранных "Русфондом".

Напомним, 2 августа родные певицы вернули благотворительной организации весь долг. 21 миллион рублей удалось собрать в январе 2014 года, когда у Фриске нашли опухоль мозга. Родственников певицы заставили через суд вернуть деньги, которые они не успели потратить на лечение звезды из-за ее смерти. Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет.

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Видео: Прощание. Жанна Фриске