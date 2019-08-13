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Трамп прозрел после взрыва в Архангельской области

09:04
  • вторник
  • 13 августа 2019

Президент США обеспокоен качеством воздуха в районе ЧП

Соединенные Штаты "многое узнали" в результате взрыва на военном полигоне в России. С таким признанием выступил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Лидер США не упустил случая упомянуть, что у Америки тоже есть такие технологии - только, конечно, лучше.

"США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии", - написал Трамп в соцсети.

В США продолжают уверять, что на полигоне в Архангельской области испытывалась ракета "Буревестник", по классификации НАТО - Skyfall. Об этом минувшим вечером сообщила The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве. "Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - продолжил свою мысль президент США.

В результате ЧП в Северодвинске погибли пятеро сотрудников "Росатома". В ведомстве рассказали, что погибшие занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания. В то же время, в Минобороны заявляли, что взрыв прогремел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя, передает "Газета.ру".

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