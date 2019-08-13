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"Пилите, Шура...": в России оценили заявление американцев по Крыму

09:39
  • вторник
  • 13 августа 2019

Вашингтону не хочется признавать крах своих планов

Соединенные Штаты выражают поддержку всем, кто выступает против России. Но выглядит это по меньшей мере глупо. В Совете Федерации прокомментировали реакцию американского посольства на Украине на визит президента России Владимира Путина в Крым.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что российский президент "приехал на территорию своей страны". Но в Вашингтоне предпочитают не видеть очевидного - и, судя по всему, надеются своими заявлениями в поддержку позиции Киева вызвать ответную реакцию Москвы.

А Москва реагировать не торопится. Крым выразил свою волю о возвращении в состав России на референдуме 2014 года. И, как неоднократно подчеркивали российские власти, вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

Со сценой из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" сравнил нынешнюю ситуацию член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Американцы, по словам сенатора, очень не хотят признавать крах своих планов в отношении Крыма - как Паниковский не хотел признать, что в гирях гражданина Корейко нет золота. И потому Вашингтон продолжает поддерживать все выпады Киева - как и Паниковский обнадеживал своего подельника: "Пилите, Шура, пилите...", приводит комментарий сенатора РИА ФАН.

В Крыму тем временем подчеркнули, что посещение полуострова российскими властями — это внутренне дело страны. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара подчеркнул: Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать на вопросе Крыма - однако это пустое сотрясание воздуха. Их мнение никого в России не волнует, приводит слова парламентария RT.

10 августа Владимир Путин посетил Севастополь, вместе с представителями клуба "Ночные волки" и главой Крыма Сергеем Аксеновым президент наблюдал за открытием международного байк-шоу. Киев тут же выразил протест, его поддержало посольство США.

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