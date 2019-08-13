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Кто в России всех нужнее: названы самые востребованные профессии

09:59
  • вторник
  • 13 августа 2019

Исследователи опросили почти 27 тысяч организаций

Профессия продавца-кассира оказалась самой востребованной в России в 2019 году. Почти так же высок спрос на специальности педагога профессионального обучения, юриста и повара.

В первой десятке наиболее востребованных профессий в России оказались специалист по закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер, педагог-дефектолог и специалист по социальной работе.

Свою презентацию представил ВНИИ труда соответствующего ведомства. Исследование Минтруда основано на результатах опроса, в котором приняли участие 26,9 тысячи организаций из всех российских регионов. Список получился внушительным - в него вошли 1075 профессий, передает РИА Новости.

Около месяца назад публиковались данные другого исследования - тогда определялись наименее востребованные на российском рынке труда профессии. Был зафиксирован низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.

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