Установлена взаимосвязь между раком и ожирением

Лишние килограммы убивают

Британские ученые провели новые исследования, которые доказывают взаимосвязь между ожирением и развитием рака.

Раньше считалось, что лишний весь провоцирует рост раковых клеток в 6% случаев. Однако специалисты из Бристольского университета в Великобритании проанализировали восемь распространенных типов рака и пришли к выводу, что этот процент как минимум в два раза выше. Между индексом массы тела (ИМТ) и риском развития рака есть прямая связь, пишет "Газета.ру".

"Важность этих анализов состоит в том, что они показывают, что влияние избыточного веса на риск развития рака в прошлом недооценивалось и ожирение играет еще более важную роль в возникновении рака, чем предполагалось ранее", - заявил Ричард Мартин, профессор клинической эпидемиологии в Медицинской школе Бристольского университета.

Пока ученые не могут объяснить, почему именно лишний вес способствует возникновению рака. Возможно, это связано с тем, что ожирение приводит к гормональным сбоям, проблемам с обменом веществ, а также к повышению уровня эстрогена и инсулина. Из-за этого усиливаются воспалительные процессы в организме, что отражается на делении клеток.

Как бы то ни было, необходимо помнить, что лишний вес приводит не только к диабету, болезням печени и сердечно-сосудистой системы, но и к раку. А онкологические заболевания, как известно, - это одна из главных причин смертности в мире.