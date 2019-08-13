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Установлена взаимосвязь между раком и ожирением

10:21
  • вторник
  • 13 августа 2019

Лишние килограммы убивают

Британские ученые провели новые исследования, которые доказывают взаимосвязь между ожирением и развитием рака. 
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Раньше считалось, что лишний весь провоцирует рост раковых клеток в 6% случаев. Однако специалисты из Бристольского университета в Великобритании проанализировали восемь распространенных типов рака и пришли к выводу, что этот процент как минимум в два раза выше. Между индексом массы тела (ИМТ) и риском развития рака есть прямая связь, пишет "Газета.ру"

"Важность этих анализов состоит в том, что они показывают, что влияние избыточного веса на риск развития рака в прошлом недооценивалось и ожирение играет еще более важную роль в возникновении рака, чем предполагалось ранее", - заявил Ричард Мартин, профессор клинической эпидемиологии в Медицинской школе Бристольского университета. 

Пока ученые не могут объяснить, почему именно лишний вес способствует возникновению рака. Возможно, это связано с тем, что ожирение приводит к гормональным сбоям, проблемам с обменом веществ, а также к повышению уровня эстрогена и инсулина. Из-за этого усиливаются воспалительные процессы в организме, что отражается на делении клеток. 

Как бы то ни было, необходимо помнить, что лишний вес приводит не только к диабету, болезням печени и сердечно-сосудистой системы, но и к раку. А онкологические заболевания, как известно, - это одна из главных причин смертности в мире.

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