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Тянет на пожизненное: Атамбаева обвинили в тяжких преступлениях

10:28
  • вторник
  • 13 августа 2019

Экс-президенту Киргизии предъявили внушительный список

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения. Список, представленный генпрокуратурой, внушительный. Здесь и захват заложников, и организация массовых беспорядков, убийство и покушение на убийство. Если экс-лидера Киргизии признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Ко всему этому добавляется еще и озвученное ранее главой Госкомитета Нацбезопасности Киргизии обвинение - в подготовке госпереворота. Еще Атамбаева уличили в применении насилия в отношении представителя власти.

Операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева силовики проводили на прошлой неделе. Дом экс-президента пытались штурмовать трижды, но безуспешно.  Возле здания собрались сотни сторонников бывшего президента Киргизии. Спецназ применил светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сторонники Атамбаева в ответ открыли огонь.  Погиб один из бойцов спецназа, шестеро оказались в заложниках. Экс-президент сдался после длительных переговоров. Во время штурма пострадали  136 человек. Бывшего киргизского лидера поместили в СИЗО до 26 августа, передает "Газета.ру".

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