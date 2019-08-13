Тянет на пожизненное: Атамбаева обвинили в тяжких преступлениях

Экс-президенту Киргизии предъявили внушительный список

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения. Список, представленный генпрокуратурой, внушительный. Здесь и захват заложников, и организация массовых беспорядков, убийство и покушение на убийство. Если экс-лидера Киргизии признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Ко всему этому добавляется еще и озвученное ранее главой Госкомитета Нацбезопасности Киргизии обвинение - в подготовке госпереворота. Еще Атамбаева уличили в применении насилия в отношении представителя власти.

Операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева силовики проводили на прошлой неделе. Дом экс-президента пытались штурмовать трижды, но безуспешно. Возле здания собрались сотни сторонников бывшего президента Киргизии. Спецназ применил светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сторонники Атамбаева в ответ открыли огонь. Погиб один из бойцов спецназа, шестеро оказались в заложниках. Экс-президент сдался после длительных переговоров. Во время штурма пострадали 136 человек. Бывшего киргизского лидера поместили в СИЗО до 26 августа, передает "Газета.ру".