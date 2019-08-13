"Шикарная": 43-летняя вдова Круга показала подтянутую фигуру

Она занимается спортом каждое утро

43-летняя певица Ирина Круг похвасталась стройной фигурой во время занятия в тренажерном зале.

Вдова Михаила Круга выложила в Instagram фотографию, где она позирует на фоне тренажеров в спортивной одежде и тренировочных перчатках. Обтягивающая одежда артистки подчеркивает все прелести ее стройного тела. "С утра на тренировке!" - написала Ирина.

По словам вдовы шансонье, программу занятий для нее разработал один известный тренер, который живет в Петербурге. "И я сама занимаюсь", - отметила Круг в комментариях.

За считанные минуты ее пост собрал около восьми тысяч отметок "Нравится". Поклонники Ирины уверены, что она выглядит моложе своих лет.

- Всем бы так выглядеть.

- Красотка.

- Шикарная, большая трудяга, так держать.

- Самая красивая девушка современности...

- Стройная, красивая девушка!

Ранее стало известно, что член банды "Тверские волки" Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга. Это произошло в 2002 году. Бандиты не планировали убивать шансонье. Якобы они хотели подвигнуть его к сотрудничеству.

Отметим, что через четыре года после смерти шансонье Ирина Круг вышла замуж. Бизнесмен Сергей Белоусов принял дочь Ирины от первого брака и сына от второго, а в 2013 году у них родился общий ребенок.

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