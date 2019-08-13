ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп запретит въезд в США бедным и больным

11:50
  • вторник
  • 13 августа 2019

Мечты о переезде в Америку оказались под угрозой

США заявили об изменениях в миграционной политике. Сегодня стало известно, что Вашингтон ужесточает правила выдачи грин-карт. Уже через два месяца мигрантам, претендующим на государственные пособия, будет отказано во въезде в Штаты. А обладатели “грин-карт” c низким доходом больше не смогут их продлевать. По предварительным оценкам, изменения повлияют на жизни нескольких миллионов человек.

Трамп прозрел после взрыва в Архангельской области
Советник Трампа отдал приказ об убийстве Николаса Мадуро

Угрозами об ужесточении миграционной политики Дональд Трамп запугивал еще во времена своей предвыборной кампании. В частности, строил стены и вводил санкции против тех стран, которые не могут контролировать отток своего населения в Соединенные Штаты. Этого показалось мало, и вот Белый дом анонсирует новые ограничения. В этот раз под пристальное внимание попали так называемые грин-карты - разрешение на работу для неамериканцев. Оказывается, заветные карточки правительство может и отобрать, если посчитает владельца иждивенцем, т.е., все, кто получают от государства пособие, к примеру, по состоянию здоровья, автоматически на прицеле новых правил. Лишиться привилегий грин-карты могут даже те, кто пользовался льготной медицинской страховкой или же покупал жилье по тарифам  для малоимущих.

"Администрация президента Трампа укрепляет идеалы самодостаточности и личной ответственности. Новое правило препятствует тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", - заявил и.о. директора службы гражданства и иммиграции США Кен Кучинелли.

По мнению Белого дома, наличие грин-карты - словно своеобразный костыль, который мешает раскрыть потенциал эмигранта и загоняет его в рамки. А выбив таким образом почву из-под ног, человек начнет полагаться на собственные возможности и средства. Выдвинутые нововведения коснутся и визовой системы. Каждая анкета будет рассмотрена практически под лупой - люди с низким финансовым доходом получат незамедлительный отказ. Поэтому для некоторых категорий эмигрантов получение легального статуса в США автоматически превратится в непроходимый квест. В Национальном иммиграционном юридическом центре уже заявили о решении оспаривать новое правило в суде. Ну а извечные оппоненты - демократы - уже успели обвинить Трампа в националистических взглядах и корысти.

Пользователи социальной сети, которую так любит действующий президент, поспешили напомнить ему, что и его бывшая жена и нынешняя - изначально являлись гражданками других стран. По сути, они тоже эмигрантки. Дональд Трамп хочет пойти и дальше, а именно, отменить порядок, при котором США автоматически предоставляет гражданство детям, родившимся на территории страны. Пока это, правда, только в планах. Несмотря на то, что против новых правил высказались десятки людей, законопроект все равно внесут в регистр. Это решение уже называют одним из самых радикальных мер администрации Трампа. Защитники эмигрантов бьют в колокола и кричат о покушении на основы демократии.  Как бы то ни было, закон вступит в силу 15 октября.

Александра Сергомасова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

Главное сегодня
Мигранты на границе США и Мексики
Мигранты на границе США и Мексики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Стена на границе США и Мексики
Стена на границе США и Мексики
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.