Трамп запретит въезд в США бедным и больным

Мечты о переезде в Америку оказались под угрозой

США заявили об изменениях в миграционной политике. Сегодня стало известно, что Вашингтон ужесточает правила выдачи грин-карт. Уже через два месяца мигрантам, претендующим на государственные пособия, будет отказано во въезде в Штаты. А обладатели “грин-карт” c низким доходом больше не смогут их продлевать. По предварительным оценкам, изменения повлияют на жизни нескольких миллионов человек.

Угрозами об ужесточении миграционной политики Дональд Трамп запугивал еще во времена своей предвыборной кампании. В частности, строил стены и вводил санкции против тех стран, которые не могут контролировать отток своего населения в Соединенные Штаты. Этого показалось мало, и вот Белый дом анонсирует новые ограничения. В этот раз под пристальное внимание попали так называемые грин-карты - разрешение на работу для неамериканцев. Оказывается, заветные карточки правительство может и отобрать, если посчитает владельца иждивенцем, т.е., все, кто получают от государства пособие, к примеру, по состоянию здоровья, автоматически на прицеле новых правил. Лишиться привилегий грин-карты могут даже те, кто пользовался льготной медицинской страховкой или же покупал жилье по тарифам для малоимущих.

"Администрация президента Трампа укрепляет идеалы самодостаточности и личной ответственности. Новое правило препятствует тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", - заявил и.о. директора службы гражданства и иммиграции США Кен Кучинелли.

По мнению Белого дома, наличие грин-карты - словно своеобразный костыль, который мешает раскрыть потенциал эмигранта и загоняет его в рамки. А выбив таким образом почву из-под ног, человек начнет полагаться на собственные возможности и средства. Выдвинутые нововведения коснутся и визовой системы. Каждая анкета будет рассмотрена практически под лупой - люди с низким финансовым доходом получат незамедлительный отказ. Поэтому для некоторых категорий эмигрантов получение легального статуса в США автоматически превратится в непроходимый квест. В Национальном иммиграционном юридическом центре уже заявили о решении оспаривать новое правило в суде. Ну а извечные оппоненты - демократы - уже успели обвинить Трампа в националистических взглядах и корысти.

Пользователи социальной сети, которую так любит действующий президент, поспешили напомнить ему, что и его бывшая жена и нынешняя - изначально являлись гражданками других стран. По сути, они тоже эмигрантки. Дональд Трамп хочет пойти и дальше, а именно, отменить порядок, при котором США автоматически предоставляет гражданство детям, родившимся на территории страны. Пока это, правда, только в планах. Несмотря на то, что против новых правил высказались десятки людей, законопроект все равно внесут в регистр. Это решение уже называют одним из самых радикальных мер администрации Трампа. Защитники эмигрантов бьют в колокола и кричат о покушении на основы демократии. Как бы то ни было, закон вступит в силу 15 октября.

Александра Сергомасова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".