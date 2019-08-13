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У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет

11:44
  • вторник
  • 13 августа 2019

Хайко Масс не смог вылететь в Нью-Йорк

В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт. Уже третий раз за год. Из-за поломки лайнера Airbus-321 из Берлина не смог вылететь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает "ТВ Центр".

Глава МИДа должен был отправиться в Нью-Йорк для подготовки к предстоящему заседанию Совбеза ООН. В последний момент рейс отменили. Техники нашли неисправность в вентиляционном клапане на крыле.

Маасу пришлось дожидаться резервного борта. В итоге глава МИД вылетел с серьёзным опозданием. В феврале из-за поломки самолёта Маас был вынужден ждать в аэропорту почти сутки, чтобы добраться до столицы Мали. В начале апреля у лайнера, на котором министр летел в Нью-Йорк, при посадке повредилось шасси. В результате Маас час просидел в самолёте и опоздал на совещание с представителями ООН.

В ноябре прошлого года проблемы возникли и у Ангелы Меркель. Из-за поломки борта номер один ей пришлось лететь на саммит G20 на обычном рейсовом самолёте в компании пассажиров.

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Самолет Airbus-321
Самолет Airbus-321
Глава МИД Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас
Самолет Airbus-321
Самолет Airbus-321
Самолет Airbus-321
Самолет Airbus-321
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