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Страна без социальной ответственности: куда заведет Украину Зеленский

11:57
  • вторник
  • 13 августа 2019

Идеологию партии президента сочли опасной

Украина готовится к реформам. Известно о нескольких законопроектах, принять которые планируют уже на ближайшем заседании Верховной Рады. Свобода слова, медицина и образование, земельный фонд - вот лишь несколько сфер, которых коснутся предложения новой правящей партии. Идеи для новых инициатив президент Украины Владимир Зеленский ищет "в поле".

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Владимир Зеленский продолжает турне по стране в духе нашумевшего сериала "Слуга народа". Новый президент устраивает публичные порки чиновникам в регионах. Накануне он потребовал уволить руководителей управления полиции нескольких районов Житомирской области. 

"Мы только что летали на вертолете и увидели, что у вас с лесом, что у вас с вырубками лесов. Я думаю, что владею информацией процентов на 70. Мы знаем, кто стоит за воровством национальных недр", - заявил Зеленский.

Но эффективно бороться с этой проблемой новый президент не может. И он сам это признает, пеняя на полное бездействие прокуратуры. Подтверждают его слова уголовные дела вокруг Петра Порошенко. Его вызывают на допросы, открыто обвиняют в коррупции и превышении полномочий во время президентства, но он до сих пор находится в статусе свидетеля. Экс-президент на этом фоне строит новый политический имидж, еще активнее взывая к европейским ценностям.

"Я и моя политическая  команда призывает всех, и журналистов и политиков, встать на защиту свободы слова Украины", - заявил Петр Порошенко.

При новой власти она может оказаться еще в больше опасности, говорят политологи. В распоряжении журналистов оказалась фотография черновика законопроекта партии "Слуга народа", который панируют принять на первом же заседании новой Рады. В нем депутаты хотят вдвое урезать функции комитета по свободе слова, перед тем как отдать его оппозиции. Орган станет больше похож на "жалобную книгу", без возможности приятия каких-то серьезных решений. Впрочем, некоторые уверены, что кардинально в Раде ничего не изменится.

"В Верховной Раде, если ты придешь туда с пачкой денег, и скажешь: мне требуется решить какой-то небольшой вопрос, тебе сразу скажут куда подойти, с кем нужно поговорить. Люди добрые, но мы врем, мы постоянно врем. Мы живем в стране систематизированной лжи", - откровенничает телеведущий и актер Петр Мага.

К слову, деньги на Украине будущего будут иметь еще большее значение. Новые политики говорят об исключительно платном высшем образовании и медицине, свободном рынке земли и не только. Идеология, которую транслирует "Слуга народа", может превратить Украину в страну без социальных обязательств, опасаются эксперты.

"Определение "Либертарианство" применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство – это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий у кого есть деньги, может купить все что угодно. Все покупается и все продается. И при этом никаких социальных обязательств государство не несет", - предупреждает эксперт института анализа и менеджмента политики Украины Даниил Богатерыв.

Вот и первые результаты. После того, как в июле заработала новая модель энергорынка, стоимость электричества для промышленных предприятий выросла на 25%. Возросла себестоимость продукции, ее стали меньше покупать.

Металлурги бастуют уже вторую неделю. И не собираются расходиться, пока их требования не будет выполнены. Но выйти  к ним на переговоры пока никто не изъявил желание.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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