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В России ужесточили правила передачи прав на недвижимость

11:50
  • вторник
  • 13 августа 2019

Россиян пытаются защитить от мошенников

Закон о дополнительной защите сделок с недвижимостью вступил в силу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Продать жильё без присутствия собственника, по электронной подписи, теперь станет сложнее. Для этого владельцу недвижимости нужно заранее одобрить сделку, то есть лично написать заявление в Росреестр. Только в этом случае переход прав собственности зарегистрируют.

Исключение - когда в сделке участвует нотариус, органы власти или банки. Новый закон должен обезопасить собственников от мошенничества. Инициатива появилась после многочисленных случаев обмана, когда злоумышленники, используя чужую цифровую подпись, присваивали недвижимость.

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