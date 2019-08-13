Дети из Иркутской области отдохнут на берегу Японского моря

Во Владивосток приехали 100 детей из пострадавших районов

Пока в Иркутской области идёт восстановление инфраструктуры, детей отправляют на отдых в разные регионы страны. Сто школьников накануне прибыли во Владивосток. Во всероссийском детском центре "Океан" они проведут три недели. Японское море, удивительная природа и новые знакомства — незабываемые впечатления перед началом учебного года.

Совсем небольшая сумка с личными вещами — все, что успела спасти от большой воды и взять с собой на отдых в Приморье Надежда Побойкина. Во время наводнения в Тулуне дом, где живет ее семья, затопило по самый потолок. Девушку эвакуировали, а родители спасались на крыше.

"Я стояла и смотрела, как тонет моя школа, как тонет улица, и как мои родители сидят на крыше. Это было очень страшно", - говорит Надежда.

Сейчас девушка и еще 100 детей из Иркутской области в безопасности. Ребята приехали во Всероссийский детский центр "Океан". Путешествие во Владивосток длилось четыре дня по Транссибирской магистрали. Впечатления от дальневосточной природы получили уже в дороге.

"Когда сидели, ужинали в вагоне-ресторане, впервые увидели тихий океан. Это было очень красиво. И запомнилось навсегда! Здесь очень много пейзажей, которые можно нарисовать – очень красиво", - восхищается жительница Тулуна Арина Миронова.

В первые дни – ознакомительная программа. Школьников распределяют по дружинам, знакомят с правилами поведения. Некоторые уже успели найти друзей из разных уголков страны, и по традиции в начале смены загадать самое заветное. Прикладывая ладошки к символическому камню желаний, дети из Иркутской области мечтают, чтобы дома все наладилось.

Всероссийский центр "Океан" принимает уже вторую смену детей из затопленных районов Иркусткой области. Еще 100 школьников набрались сил перед учебным годом и отдохнули на берегу Японского моря.

"Ребята очень активные, они очень хотят купаться в море. Они хотят активно участвовать в программе смены, а это творческие дети, которые готовы реализовывать себя в разных событиях "Океана", - говорит начальника отдела психолого-педагогического сопровождения центра "Океан" Елена Корябкина.

Опытные вожатые и психологи оказывают поддержку ребятам в любое время. Впереди у школьников новые знакомства, тематические программы, экскурсии.

Во Всероссийском детском центре "Океан" дети проведут три недели. Во Владивостоке, правда, пока пасмурная погода, но ребята надеются, что дожди прекратятся и им удастся не только насладиться пейзажами местной природы, но и искупаться в Японском море.

Ольга Скрипникова. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.