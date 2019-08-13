В "Роскачестве" рассказали, как выбрать настоящую колбасу

Эксперты разъяснили роль Е-добавок

Качественная, изготовленная по ГОСТу колбаса должна быть розового или светло-розового цвета. В ней не должно быть полостей, комочков или пятен. Эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать натуральный продукт.

Эксперты подчеркивают, что в настоящей колбасе не должно быть и следа куриного мяса, белков растительного происхождения, клетчатки и крахмала. Состав качественного продукта следующий: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

Использование некоторых Е-добавок ГОСТом допускается. Это, к примеру, нитрит натрия - фиксатор окраски Е250, а также ряд антиокислителей, в числе которых аскорбиновая кислота Е300. Чтобы в продукте не начали размножаться разные бактерии, в фарш добавляют лимонную кислоту Е331. Используются также стабилизаторы и регуляторы кислотности - они вязкость и плотность фарша.

Эксперты обращают внимание покупателей на условия хранения товара. Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия. Если жен продукт упакован не в вакууме, то срок хранения у него меньше, передает "Газета.ру".