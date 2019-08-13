Дни джаза пройдут в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Гостей ждет масштабная культурная программа

Ежегодный конкурс ландшафтного дизайна "Цветочный джем" пройдет в Москве с 23 августа по 8 сентября.

В рамках фестиваля состоятся бесплатные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Все эти мероприятия развернутся на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и ряде других улиц.

Как сообщается на официальном сайте столичного мэра, спектакли и концерты будут проходить ежедневно. Московские театральные коллективы, в том числе "Пульсар" и "Таратумб", покажут представления по мотивам известных литературных произведений и сказок. Среди них - "Маленький принц", "Красная Шапочка" и "Мэри Поппинс". К тому же можно будет насладиться современными постановками: "Сладкие приключения цветочного гнома", "Цветочный ковер падишаха" и "Как королева цветов дружить научилась".

24 и 25 августа москвичей и гостей столицы ждут кукольные спектакли одного из крупнейших театральных фестивалей России "Золотая маска".

По субботам и воскресеньям на площадках "Цветочного джема" будут показывать мюзиклы. 24 августа на Матвеевской улице горожане увидят музыкальную постановку про Малыша и Карлсона, 1 августа на площади Революции - "Дюймовочку", а на Сиреневом бульваре в Троицке - "Лукоморье".

Популярные кавер-группы выступят в Камергерском переулке, на площади Революции, Ореховом бульваре и Городецкой улице. 30 августа наступит время живой джазовой музыки.

1 сентября гостям "Цветочного джема" покажут научные интерактивные шоу и позволят, например, самостоятельно приготовить мороженое, используя жидкий азот.

Послушать лекции о живописи, а также приготовить джем и варенье можно будет на площади Революции. Участникам мастер-классов расскажут о картинах, чья палитра похожа на цвет десертов. Например, работа Ивана Айвазовского "Вид Одессы в лунную ночь" написана преимущественно темными оттенками синего цвета, который ассоциируется с черной смородиной.

2 и 4 сентября гостям фестиваля помогут приготовить сказочные блюда - уху (сказка "По щучьему велению"), пирог с мясом и грибами ("Колобок") или, скажем, яблоки с орехами и медом ("Молодильные яблочки"). Продемонстрировать свои кулинарные таланты можно будет на Профсоюзной и Святоозерской улицах, а также на Ореховом бульваре.

6 и 7 сентября на Митинской улице расскажут об английской кухне, а на Профсоюзной улице - о немецкой. В дни Англии и Германии откроют площадки для игры в крокет, настольный футбол, тетербол и боулинг.

На Городецкой улице установят кулинарное шале "Бабушкина кухня", где ежедневно станут готовить варенье из дыни и сливы, яблочное желе и джем из винограда. Здесь же проведут кулинарные баттлы и выберут самое вкусное варенье.

Лекции по ландшафтному дизайну и садоводству можно будет услышать на Новом Арбате в "Ландшафтном лектории". Всевозможные мастер-классы для детей проведут на площади Революции и Митинской улице. В частности, юных гостей научат раскрашивать горшки для цветов и ящики, выращивать базилик и мяту, лепить предметы домашнего декора из глины. В "Мастерской скульптора" на Святоозерской улице малыши смогут создать барельефы с цветочными узорами и гипсовые магниты. В "Музыкальной оранжерее" в Камергерском переулке меломаны поиграют на фортепиано или гитаре, споют любимую песню в караоке или поучаствуют в игре "Угадай мелодию".

Подробное расписание программы появится на сайте фестиваля в ближайшее время.

Напомним, открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. Уже с 20 июня в городе появятся 42 дизайнерских выставочных сада, созданные ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.