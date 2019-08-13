Россиян предложили перевести на "европейскую" рабочую неделю

Эксперты ссылаются на положительный опыт развитых стран

Четыре рабочих дня в неделю - при сохранении полной заработной платы. Такую схему организации рабочего времени россиян предлагает Федерация независимых профсоюзов России.

Инициаторы идеи ссылаются на положительный опыт некоторых стран, где уже введена 35-часовая рабочая неделя.

По словам замглавы Департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елены Косаковской, все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени - от 27 до 40 часов в неделю - находятся на высоком уровне социально-экономического развития.

В федерации напомнили, что возможный переход на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается и в России. Не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не исключает введения такого графика в будущем. ФНПР предлагает рассмотреть вопрос перехода на "четырехдневку" в Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ТАСС.