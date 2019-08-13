В снегах Антарктиды нашли следы гибели космических гигантов

Исследовано 500 кг снега

Ученые Австралийского национального университета обнаружили в снегу Антарктиды межзвездную пыль, которая содержит редкий радиоактивный изотоп железа. Его называют железом-60. Этот подвид металла, чей период распада составляет 2,6 миллиона лет, возникает только при вспышке сверхновых и в ядрах красных гигантов.

Исследователи привезли из Антарктиды 500 килограммов свежего снега. Он не содержит "земной" пыли, поэтому в нем можно без особого труда найти частицы космической и межзвездной материи. Ученые растопили снег, отфильтровали воду и изучили ее с помощью ускорителей частиц. В полученных образцах обнаружилось довольно много межзвездной пыли, попавшей на Землю за последние 20 лет. Эту пыль считают остатками гибнущих сверхновых звезд.

Ученые сделали вывод, что межзвездная пыль продолжает падать на земной шар. Ранее считалось, что межзвездная пыль и содержащееся в ней железо-60 встречаются в основном в глубоководных отложениях и окаменелых останках бактерий, то есть она попала на планету давным-давно.

По мнению австрийских специалистов, анализ межзвездной пыли поможет установить, какую роль остатки сверхновых играют в эволюции Вселенной и как часто они падают на Землю.