Названа причина крупной ссоры между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Между герцогинями Кембриджской и Сассекской снова пробежала черная кошка

Наладившиеся было отношения Кейт Миддлтон с Меган Маркл снова дали трещину. Герцогиня Кембриджская и ее супруг откладывают отъезд в шотландскую резиденцию британских монархов - по мнению экспертов, они не хотят встречаться с герцогом и герцогиней Сассекскими.

Королева Елизавета II в это время года обычно отправляется в королевскую резиденцию Балморал. В горах Шотландии Ее Величество отдыхает от вездесущих журналистов, их камер и в целом от общественного внимания. Традиционно монарха сопровождают члены королевской семьи, которых Елизавета II приглашает разделить с ней отдых.

Однако на сей раз, как заметил королевский обозреватель Роберт Джонсон, Кейт Миддлтон и принц Уильям задержались с отъездом в Балморал. Он уверен, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут, когда шотландский замок покинут Меган Маркл и принц Гарри.

Поводом для новой размолвки Кейт и Меган стали слова Маркл и принца Гарри о наследниках. Они заявили, что не собираются иметь более двух детей - таким образом герцог и герцогиня Сассекские внесут свой вклад в спасение планеты от перенаселения. Кейт Миддлтон и принц Уильям, у которых уже трое детей, восприняли это заявление как шпильку в свой адрес, приводит мнение королевского обозревателя Daily Express.