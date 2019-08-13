Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону

Режиссер убежден, что жалобы организаторов митингов на слишком жесткие действия правоохранителей, преувеличены

Организаторов провокаций на митингах оппозиции в Москве необходимо наказать. Об этом заявил Агентству городских новостей "Москва" кинорежиссер Александр Стефанович. По мнению кинодеятеля, они должны понести как минимум административную, "а то и уголовную" ответственность.

По словам Стефановича, во время согласованного митинга оппозиции на проспекте Сахарова, который прошел 10 августа, были замечены провокации. После концерта сцену заняли люди, которые стали призывать народ пройти маршем "туда-то через такое-то метро".

"Оказывается, там уже были разработаны целые планы для этой провокации. Мне кажется, эти люди - провокаторы и нарушители порядка", - отметил Стефанович.

Режиссер убежден, что жалобы организаторов митингов на слишком жесткие действия правоохранителей, преувеличены. В качестве примера Стефанович привел западные демонстрации. "Если бы они видели, как французская полиция разгоняет несанкционированные митинги, наши полицейские показались бы им ангелами", - сказал кинодеятель.

Напомним, несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа прошли из-за отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы - в подписных листах значились умершие люди. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные митинги.

По факту массовых беспорядков и нападений на представителей власти возбуждены уголовные дела. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы.

12 августа Басманный суд Москвы арестовал 14-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Ранее сообщалось, что около 30% участников митинга 10 августа - жители Московской области и около 40% приехали из других городов.