Марсоход NASA зафиксировал на Красной планете загадочные артефакты

Уфологу пригрезилась внеземная Мона Лиза

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил скульптуры женщины, мужчины и ребенка на фотографиях, сделанных марсоходом NASA на Красной планете.

Среди красного песка и камней уфолог разглядел три объекта. По мнению Уоринга, это статуи, созданные инопланетянами.

Если включить воображение, но на объекте, похожем на женскую фигуру, можно разглядеть длинные волосы, тонкую талию и зеленый халат со складками. "Эта женщина на Марсе - буквально марсианская Мона Лиза. Она безупречна во всех отношениях, но даже этого свидетельства недостаточно, чтобы убедить некоторых", - цитирует Уоринга Daily Star.

Рядом с ней, по словам Скотта Уоринга, расположена скульптура упавшего на живот лысого мужчины. Чуть поодаль он увидел статую маленького ребенка, который выставил ноги вперед, а руки завел за спину, словно находится в прыжке.