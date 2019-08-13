ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Марсоход NASA зафиксировал на Красной планете загадочные артефакты

12:55
  • вторник
  • 13 августа 2019

Уфологу пригрезилась внеземная Мона Лиза

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил скульптуры женщины, мужчины и ребенка на фотографиях, сделанных марсоходом NASA на Красной планете. 
Огромный астероид вызвал разрушительное цунами на Марсе

Среди красного песка и камней уфолог разглядел три объекта. По мнению Уоринга, это статуи, созданные инопланетянами. 

Если включить воображение, но на объекте, похожем на женскую фигуру, можно разглядеть длинные волосы, тонкую талию и зеленый халат со складками. "Эта женщина на Марсе - буквально марсианская Мона Лиза. Она безупречна во всех отношениях, но даже этого свидетельства недостаточно, чтобы убедить некоторых", - цитирует Уоринга Daily Star

Рядом с ней, по словам Скотта Уоринга, расположена скульптура упавшего на живот лысого мужчины. Чуть поодаль он увидел статую маленького ребенка, который выставил ноги вперед, а руки завел за спину, словно находится в прыжке. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Марсоход
Марсоход
Скульптуры людей на Марсе
Скульптуры людей на Марсе
Скульптуры людей на Марсе
Скульптуры людей на Марсе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.