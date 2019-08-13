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Ревнивица-россиянка расправилась с мужем битой и кипятком

12:38
  • вторник
  • 13 августа 2019

Осмысливать свое преступление женщина будет в колонии

Ревность довела до преступления жительницу Торопенского района Тверской области. Разобраться с поведением неверного супруга женщина решила радикальным способом.

Под руку ревнивице попалась бейсбольная бита, с которой она и набросилась на ловеласа. Мужчина получил 38 ударов, но все еще был жив. Тогда мстительница взяла чайник и поливала свою жертву кипятком, пока мужчина не умер.

Как сообщает "МК" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры, ревнивица была задержана. Суд решил, что осмысливать свои действия женщина будет в колонии, куда ее отправили на 6 лет и 8 месяцев.

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