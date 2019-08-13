Мужчина с ножом разорвал рубашку на служителе церкви возле Кремля

Нападавший задержан полицией

Странный инцидент произошел в соборе Казанской иконы Божией Матери на улице Никольской в центре Москвы. Мужчина неожиданно набросился на алтарника и порвал на нем рубашку. Затем он выхватил нож-бабочку и стал размахивать оружием.

К счастью, неподалеку оказались сотрудники полиции, они быстро обезвредили буяна и доставили его в участок. Выяснилось, что это 30-летний житель подмосковного Серпухова.

Мужчина был в неадекватном состоянии. Полиция выясняет детали происшествия, передает Агентство городских новостей "Москва".