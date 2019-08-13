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Зеленский решил осчастливить россиян украинским паспортами

13:18
  • вторник
  • 13 августа 2019

Нововведение касается граждан России, подвергшихся преследованиям

Правительство Украины займется подготовкой законопроекта об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Зеленский.

В указе, текст которого опубликован на  сайте президента Украины, отмечается, что право на упрощенное оформление паспорта Незалежной получат россияне, которые "подверглись преследованиям по политическим убеждениям". Правило распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, которые "участвовали в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины". Зеленский еще в июне предоставил гражданство 14 иностранцам, которые "защищали территориальную целостность" Незалежной.

Напомним, ранее Москва облегчила процедуру получения российского гражданства для украинцев. В апреле вступил в силу подписанный Владимиром Путиным  указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Затем право на упрощенное получение российского гражданства распространили на всех жителей Донецкой и Луганской областей - а не только неподконтрольных украинским властям территорий. Вопрос носит исключительно гуманитарный характер, пояснили в Москве в ответ на возмущение Киева.

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