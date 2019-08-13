Зеленский решил осчастливить россиян украинским паспортами

Нововведение касается граждан России, подвергшихся преследованиям

Правительство Украины займется подготовкой законопроекта об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Зеленский.

В указе, текст которого опубликован на сайте президента Украины, отмечается, что право на упрощенное оформление паспорта Незалежной получат россияне, которые "подверглись преследованиям по политическим убеждениям". Правило распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства, которые "участвовали в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины". Зеленский еще в июне предоставил гражданство 14 иностранцам, которые "защищали территориальную целостность" Незалежной.

Напомним, ранее Москва облегчила процедуру получения российского гражданства для украинцев. В апреле вступил в силу подписанный Владимиром Путиным указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Затем право на упрощенное получение российского гражданства распространили на всех жителей Донецкой и Луганской областей - а не только неподконтрольных украинским властям территорий. Вопрос носит исключительно гуманитарный характер, пояснили в Москве в ответ на возмущение Киева.