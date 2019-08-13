"Я ее перелюбила": Успенская откровенно высказалась о дочери

Они отдалились друг от друга

65-летняя певица Любовь Успенская пожаловалась на сложные отношения с дочерью Татьяной, которая серьезно пострадала при падении с велосипеда.

29-летняя Татьяна живет в США. Девушка увлекается живописью и преподает йогу. Во время отдыха на Коста-Рике она упала с велосипеда. Единственная наследница Успенской сломала челюсть и лишилась пяти зубов. Сейчас она лечится в испанской клинике.

"Она все мне доверяла, - рассказала Любовь Успенская на YouTube-канале Glamour Russia. - Однажды даже позвонила и рассказала, что впервые была с мужчиной. Вот такой у нас уровень доверия был. Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние. <…> Надеюсь, когда это все закончится, я верну свою прежнюю подругу Таню".

Успенская была замужем четыре раза. В первом браке она потеряла сыновей-близнецов. Татьяну артистка родила в 35 лет. Девочка стало главным человеком в ее жизни. "Еще во время беременности я думала, что у моей дочки будет все. Может, это и плохо. Мне кажется, я ее перелюбила", - призналась многократная обладательница премии "Шансон года".

Больше 20 лет певица живет с бизнесменом Александром Плаксиным. По словам Успенской, ей далеко не всегда везло на любовном фронте. "Мои мужчины оказывались менее успешными, они меня тормозили. Я никого не хочу обидеть, но это так", - отметила исполнительница.