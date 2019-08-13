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Горящая "Святая Русь" попала на видео

13:24
  • вторник
  • 13 августа 2019

Под Нижним Новгородом сгорел теплоход

В Нижегородской области загорелся теплоход "Святая Русь". Видео пожара публикует ТВЦ.RU.

На кадрах видно, что нос трехпалубного судна объят пламенем. По данным местного МЧС, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Тушением занимаются два десятка пожарных и специальный пожарный катер.

В момент возгорания на борту корабля людей не было, отметили спасатели.

Теплоход "Святая Русь" был построен полвека назад и изначально назывался "Родина". Последний раз проходил модернизацию в 2006 году. С 2018 года не эксплуатируется.

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