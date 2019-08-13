Кремль отреагировал на митинги в Москве

Президент "обращает внимание на происходящее"

Кремль не считает акции протеста в Москве политическим кризисом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные акции проходят во многих странах мира и вызваны они конкретными вопросами.

В Москве митинги спровоцировали вопросы "у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов" на выборах в Мосгордуму, полагает Песков. Он отметил, что в столице были как законные акции, так и попытки организовать беспорядки.

"Здесь нужно четко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, это совершенно разные явления", - сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

При этом он призвал не давать поспешные оценки.

"Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты" и так далее", - приводит слова представителя Кремля агентство "Интерфакс".

Говоря о насилии на акциях протеста, Песков заметил, что Кремль фиксирует как случаи неповиновения митингующих, так и агрессии полицейских.

Несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа прошли из-за отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы - в подписных листах значились умершие люди. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные митинги.

По факту массовых беспорядков и нападений на представителей власти возбуждены уголовные дела. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы. 12 августа Басманный суд Москвы арестовал 14-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Ранее сообщалось, что около 30% участников митинга 10 августа - жители Московской области и около 40% приехали из других городов.