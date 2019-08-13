Британские Typhoon поднялись на перехват российских "Медведей"

Россияне не нарушали границ других государств

Два противолодочных самолета Ту-142 пришлось сопровождать королевским ВВС Великобритании. "Медведей" заметили на радарах, когда они приближались к британскому воздушному пространству.

На перехват с военной базы Лоссимут в Шотландии вышли истребители Typhoon при поддержке танкера Voyager, сообщается в Twitter Королевских ВВС. Однако россияне не нарушали границ других государств.

Не далее как на прошлой неделе британские истребители сопровождали два российских Ту-95. В Лондоне подчеркивают, что королевские военно-воздушные силы постоянно отслеживают полеты российских самолетов у своих рубежей.

Минобороны России, в свою очередь, подчеркивает: полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются, передает РИА Новости.