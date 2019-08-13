ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Камчатке

14:40
  • вторник
  • 13 августа 2019

На борту находились туристы

На Камчатке пять человек пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8. Как сообщили в правительстве региона, на борту, кроме троих членов экипажа, находились 22 туриста.

Вертолёт направлялся на экскурсионную базу в Долине Гейзеров. ЧП произошло в ста километрах от Петропавловска-Камчатского - недалеко от вулкана Дзензур. Спасатели доставили пострадавших в краевую больницу. У всех переломы и ушибы. 

Причины ЧП выясняют Транспортная прокуратура, следователи и Росавиация.

Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
Долина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.