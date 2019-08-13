Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета на Камчатке

На борту находились туристы

На Камчатке пять человек пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8. Как сообщили в правительстве региона, на борту, кроме троих членов экипажа, находились 22 туриста.

Вертолёт направлялся на экскурсионную базу в Долине Гейзеров. ЧП произошло в ста километрах от Петропавловска-Камчатского - недалеко от вулкана Дзензур. Спасатели доставили пострадавших в краевую больницу. У всех переломы и ушибы.

Причины ЧП выясняют Транспортная прокуратура, следователи и Росавиация.