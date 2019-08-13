Стало известно о материальном положении родителей Началовой

Они мечтают о памятнике для дочери

Анна Исаева, бывшая помощница певицы Юлии Началовой, рассказала о планах установки памятника на могиле певицы.

Родители артистки Таисия и Виктор чуть ли не ежедневно бывают на Троекуровском кладбище. Они хотят установить памятник на могиле дочери в годовщину ее смерти.

"Отец все время говорит о памятнике, его эта тема очень заботит. Сейчас мы думаем, каким он должен быть, как должен выглядеть. Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег", - сказала Исаева.

Экс-помощница певицы пожаловалась, что ей перестала сниться Началова. Она пришла к ней во сне всего один раз. Исаевой приснилось, что она с трудом несет звезду на руках. "Говорят, сон означает, что я - поддержка для Юли. Это правда! И так будет всегда!" - заявила пиарщица.

Анна Исаева допустила, что в марте может состояться концерт, посвященный памяти Началовой. Но для этого необходимо найти спонсоров. "Потому что все стоит больших денег. А их у семьи нет", - цитирует ее Sobesednik.ru.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. У Началовой осталась дочь Вера.

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