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Средства ФЭБ направят на благоустройство городов

14:41
  • вторник
  • 13 августа 2019

С такой инициативой выступил глава фонда

Средства Фонда национального благосостояния — на благоустройство городов. С такой инициативой глава ВЭБ Игорь Шувалов обратился к Дмитрию Медведеву. Сейчас госкорпорация совместно с Минфином разрабатывают новые проекты, передает "ТВ Центр".

Они предусматривают создание очистных сооружений, обновление общественного транспорта, строительство жилых домов. В реализации задействуют малый и средний бизнес. Кроме того, на базе ВЭБ обучают команды чиновников, которые управляют экономикой региона. В перспективе они будут руководить проектами благоустройства на местах.

"Люди, которые живут в небольших городах, хотят, чтобы их жизнь хоть как-то по комфорту приближалась к современной жизни в крупнейших городах нашей страны. Как это сделать? Просто формировать компетенции и набирать людей, которые готовы этим заниматься. Кто-то, конечно, может приехать и из столицы, но вообще нужно опираться на местные силы, готовить их. В этом смысле у ВЭБа самые широкие компетенции, надеюсь, вы ими будете пользоваться", - сказал Медведев.

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