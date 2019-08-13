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Эффект Вайнштейна: Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

14:58
  • вторник
  • 13 августа 2019

Доказательств женщины не представили

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это - певицы и танцовщица. По их словам, в разное время с 80-ых годов Доминго принуждал женщин вступить с ним в интимную связь. Пытался поцеловать, делал недвусмысленные намёки. Отказ якобы вредил их карьерам. Реальных доказательств не предоставила ни одна потерпевшая. Обвинение строится лишь на устных показаниях.

Женщины даже не называют своих имён. Раскрыть личность решилась только Патриция Вульф. Известная оперная певица выступала на одной сцене с Доминго в 90-ых. Тогда, как рассказывает Вульф, она и подверглась домогательствам.

Сам артист вину отрицает: если всё это правда, почему женщины молчали столько лет? Обвинение уже связывают с эффектом Вайнштейна. Известному продюсеру пришлось завершить карьеру в Голливуде после того, как в домогательствах его обвинили десятки актрис.

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Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
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