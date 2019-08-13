Две сотни шкур редкого питона изъяли у пассажиров в Домодедово

Груз оценили в полтора миллиона рублей

Сотрудники Домодедовской таможни перехватили 190 шкур редкого вида питонов стоимостью более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первая партия прибыла в столицу из Дубая. Товар обнаружили в багаже россиянки. Она сообщила, что кожу змей попросила перевезти её подруга. А еще через несколько дней ещё одну партию шкур рептилий привёз мужчина рейсом Доха - Москва. Он заявил, что отрезы кожи собирался передать для производства кожгалантереи.

Сейчас вся продукция изъята. Решается вопрос о возбуждении административных дел.