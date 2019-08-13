ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две сотни шкур редкого питона изъяли у пассажиров в Домодедово

15:46
  • вторник
  • 13 августа 2019

Груз оценили в полтора миллиона рублей

Сотрудники Домодедовской таможни перехватили 190 шкур редкого вида питонов стоимостью более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первая партия прибыла в столицу из Дубая. Товар обнаружили в багаже россиянки. Она сообщила, что кожу змей попросила перевезти её подруга. А еще через несколько дней ещё одну партию шкур рептилий привёз мужчина рейсом Доха - Москва. Он заявил, что отрезы кожи собирался передать для производства кожгалантереи.

Сейчас вся продукция изъята. Решается вопрос о возбуждении административных дел.

Главное сегодня
Шкуры змей
Шкуры змей
Шкуры змей
Шкуры змей
Шкуры змей
Шкуры змей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.