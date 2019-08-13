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Росреестр запустил беспилотники для земельного надзора

15:13
  • вторник
  • 13 августа 2019

Проверки с воздуха не нарушают право на частную жизнь

Столичный Росреестр начал выявлять земельные нарушения с помощью квадрокоптеров. Тестовый облёт уже провели в Новой Москве, передает "ТВ Центр".

На полученных снимках можно увидеть, есть ли на участке самозахваты земли. Если такие нарушения будут зафиксированы, инспекторам предстоит лично разбираться в ситуации. Также планируется обращать внимание и на несанкционированные мусорные свалки. Данные будут передаваться в Росприроднадзор.

Причём в управлении отметили, что проверки с воздуха не будут нарушать частую жизнь собственников земли.

"Полеты проводятся на максимальной высоте, при которой детализация исключена. Никаких предметов личного обихода, самих людей, огородных растений, животных видно не будет. Летательный аппарат с земли почти не заметен, и его не слышно. Сделанные фото скорее напоминают снимки со спутника. Вся информация аэросъемок строго конфиденциальна и распространению не подлежит", - рассказала руководитель пресс-службы управления Росреестра по Москве Ирина Березенко.

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