ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Туристов срочно эвакуируют с курорта в Турции

14:12
  • вторник
  • 13 августа 2019

Побережье Эгейского моря затянуло дымом

Масштабные лесные пожары охватили турецкий остров Мармара. На курорте объявлена эвакуация, туристов вывозят на материк.

Как сообщается, сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому распространению огня. Он уже уничтожил несколько домов, подбирается к дорогим гостиницам, прибрежным кафе и пришвартованным яхтам. Пляжи курорта заволокло дымом.

Очевидцы рассказывают, что спасателям не хватает техники и вертолетов. Остров в Мраморном море очень популярен у иностранных туристов, особенно сейчас — в разгар курортного сезона.

Дымом заволокло и другие курорты на побережье Эгейского моря. В частности, в окрестностях городов Фетхие и Даламан в юго-западной провинции Мугла сгорело около 350 гектаров леса. Из Фетхие пришлось эвакуировать жителей 30 домов.

Непростая ситуация с лесными пожарами и в других средиземноморских странах. Так, в Испании пожарные не могут справиться с огнем на острове Гран-Канария, там эвакуированы более тысячи человек. А в Греции из-за 40-градусной жары и сильного ветра установлен красный уровень опасности, передает "Газета.ру".

Главное сегодня
Туристы в Турции
Туристы в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.