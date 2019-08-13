Туристов срочно эвакуируют с курорта в Турции

Побережье Эгейского моря затянуло дымом

Масштабные лесные пожары охватили турецкий остров Мармара. На курорте объявлена эвакуация, туристов вывозят на материк.

Как сообщается, сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому распространению огня. Он уже уничтожил несколько домов, подбирается к дорогим гостиницам, прибрежным кафе и пришвартованным яхтам. Пляжи курорта заволокло дымом.

Очевидцы рассказывают, что спасателям не хватает техники и вертолетов. Остров в Мраморном море очень популярен у иностранных туристов, особенно сейчас — в разгар курортного сезона.

Дымом заволокло и другие курорты на побережье Эгейского моря. В частности, в окрестностях городов Фетхие и Даламан в юго-западной провинции Мугла сгорело около 350 гектаров леса. Из Фетхие пришлось эвакуировать жителей 30 домов.

Непростая ситуация с лесными пожарами и в других средиземноморских странах. Так, в Испании пожарные не могут справиться с огнем на острове Гран-Канария, там эвакуированы более тысячи человек. А в Греции из-за 40-градусной жары и сильного ветра установлен красный уровень опасности, передает "Газета.ру".