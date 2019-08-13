Салиховская: Организаторы протестов манипулируют сознанием людей

Общественный деятель негативно относится к организаторам протестных акций

Председатель Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей" Флера Салиховская негативно относится к действиям оппозиционеров, которые организуют протестные акции.

"Лично я не знаю ни одного человека, который бы ходил на эти митинги и поддерживал их. Я считаю, что если какие-то "мадамы" вдруг стихийно объявляются и для достижения своих целей начинают будоражить народ, то это резко отрицательное явление", - сказала она в интервью изданию "Комсомольская правда".

Салиховская убеждена, что организаторы протестных акций в Москве манипулируют общественным сознанием и используют народ в своих интересах. "Вот если я обыкновенный обыватель и никуда не хожу, и вдруг появляются какие-то "доброжелатели" и начинают "дуть в уши", что вот у кого-то карман большой, а у тебя ничего нет.<....> Не каждый сообразит послать такого "доброжелателя" далеко и надолго. Люди начинают прислушиваться, и обида растёт, тем более, что всякая жизнь не без трудностей проходит, только вот митингами тут не поможешь, это очевидно", - пояснила глава "Комитета солдатских матерей".

Решать социальные проблемы необходимо иным путём, уверена Салиховская. "Мы же постоянно с простыми людьми общаемся и знаем, что больше всего тревожит. К нам в основном обращаются солдаты и их матери с "точечными" вопросами, например, солдат тяжело заболел, а ему отказывают в госпитализации. С таким заявлением мы тут же обращаемся в профильное ведомство, и в последние годы на все наши обращения реагируют сразу же, помогают и решают вопрос. Думаю, надо всем вместе работать над трудностями, которые ставит жизнь, а не на митинги ходить", - заключила она.

Напомним, несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа прошли из-за отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы - в подписных листах значились умершие люди. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные митинги.

По факту массовых беспорядков и нападений на представителей власти возбуждены уголовные дела. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы.

12 августа Басманный суд Москвы арестовал 14-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Ранее сообщалось, что около 30% участников митинга 10 августа - жители Московской области и около 40% приехали из других городов.