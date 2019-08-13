Выявлены особо подверженные раку люди

Найден ген, ответственный за онкологию

Американские ученые выявили одну из причин развития рака поджелудочной железы. Это редкая наследственная мутация гена RABL3. Он ускоряет движение белка KRAS, а все вместе способствует росту злокачественных образований.

Ученые наблюдали за семьей, пятеро членов которой болели раком поджелудочной железы, а еще трое — другими типами рака. При этом мутация в гене RABL3 была обнаружена у всех членов семьи - в том числе и у тех, кому врачи не ставили диагноза.

"Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни", — пишут авторы исследования из американского Института исследования рака Даны-Фарбера на портале Medicalxpress.

Ученые рассчитывают, что результаты их исследования помогут выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Врачи считают, что тестирование на генную мутацию должно проводиться в семьях, где хотя бы у одного из членов был диагностирован рак.