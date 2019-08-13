ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выявлены особо подверженные раку люди

15:15
  • вторник
  • 13 августа 2019

Найден ген, ответственный за онкологию

Американские ученые выявили одну из причин развития рака поджелудочной железы. Это редкая наследственная мутация гена RABL3. Он ускоряет движение белка KRAS, а все вместе способствует росту злокачественных образований.

Ученые наблюдали за семьей, пятеро членов которой болели раком поджелудочной железы, а еще трое — другими типами рака. При этом мутация в гене RABL3 была обнаружена у всех членов семьи - в том числе и у тех, кому врачи не ставили диагноза.

"Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни", — пишут авторы исследования из американского Института исследования рака Даны-Фарбера на портале Medicalxpress.

Ученые рассчитывают, что результаты их исследования помогут выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Врачи считают, что тестирование на генную мутацию должно проводиться в семьях, где хотя бы у одного из членов был диагностирован рак.

Главное сегодня
Пациентка проходит обследование в кабинете МРТ
Пациентка проходит обследование в кабинете МРТ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.