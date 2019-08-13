Филиал Нахимовского училища начали строить в Калининграде

Старт строительству дал Сергей Шойгу

Во вторник Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград. Глава нашего Минобороны дал старт строительству филиала Нахимовского училища, передает "ТВ Центр".

По итогам работ, будет завершено формирование единой системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности. В ходе торжественной церемонии Сергей Шойгу выразил уверенность, что уже первого сентября следующего года первые нахимовцы переступят порог учебного заведения.

"В Калининградской области, безусловно, есть очень достойные преподаватели, ветераны флота, которые помогут в создании и самой базы, и преподавательского коллектива, и курсовых офицеров. И мы с вами увидим здесь, я надеюсь, одно из лучших учебных заведений", - заявил Медведев.