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"Дамы жгут!" Видео с попавшими в сети Пугачевой и Вайкуле вызвало фурор

15:04
  • вторник
  • 13 августа 2019

Подруги подурачились с футбольными воротами

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором его супруга Алла Пугачева разыгрывает странную сценку со своей подругой Лаймой Вайкуле. 
Пугачева снялась в образе задорной школьницы

Галкин выложил в Instagram видео, на котором 65-летняя Вайкуле стоит под сеткой от футбольных ворот, а 70-летняя Пугачева кричит ей: "Твоя мечта сбылась, ты в социальных сетях, детка!" Латвийская певица заманивает коллегу к себе, а та сопротивляется: "Ни за что!" Однако в итоге народная артистка СССР накрывается одной сеткой с коллегой. Затем певицы попеременно произносят фразу: "Мы дамы с дюн, а те, кто нам подражают, они дамы без дюн". 

"ДамыСДюн попали в сети", - так Максим Галкин прокомментировал это дурашливое видео, записанное в Юрмале. За несколько минут его пост собрал более 100 тысяч отметок "Нравится". Поклонники Пугачевой и Вайкуле восхитились тем, как хорошо выглядят артистки и как весело они проводят время. Правда, некоторые интернет-пользователи выразили недоумение в связи с поведением звезд.

- Нелепо как-то все это смотрится. 

- Все мы когда‐то будем впадать в детство. Грустно.

- Максим, а они сами себе эти "миниатюры" придумывают? Чье это творчество? Просто интересно, в каком месте смеяться? Где смешно?

- А красавицы какие! Обожаю! 

- Две девчонки, выглядят моложе, чем раньше. 

- Юмор и положительные эмоции - это гарантия долгой и счастливой жизни. Просто молодцы! 

- Дамы жгут! 

Ранее появилось видео, на котором Алла Пугачева и Лайма Вайкуле отдыхают после завершения фестиваля "Рандеву". Подруги устроили шутливую перебранку по поводу спиртного, а под конец Примадонна оголила плечо. 

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Видео: Пугачева навеселе игриво оголила плечо

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