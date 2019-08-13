Названы мешающие худеть фрукты

Фрукты богаты углеводами

Диетологи рекомендуют не злоупотреблять фруктами тем, кто хочет сбросить лишний вес. Вопреки распространенному мнению, такого рода диета может произвести обратный эффект.

Так, во фруктах содержится большое количество углеводов, что уже сводит на нет попытки похудеть с помощью этих продуктов. "Человеку в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов. Тем временем в одном только банане их 27, а в яблоке — около 30", - пишет во вторник портал "Обозреватель".

Также фрукты оказывают не самое позитивное влияние на печень из-за большого содержания простой фруктозы. Заменить эти продукты можно ягодами и другими мелкими волокнистыми плодами. Среди них – малинка, клубника, слива, персики и небольшие яблоки.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с ТВЦ.Ru развеяла многие мифы о правильном питании. В частности, она рассказала, что любые перекосы в питании приводят к негативным последствиям.