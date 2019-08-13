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Названы мешающие худеть фрукты

15:37
  • вторник
  • 13 августа 2019

Фрукты богаты углеводами

Диетологи рекомендуют не злоупотреблять фруктами тем, кто хочет сбросить лишний вес. Вопреки распространенному мнению, такого рода диета может произвести обратный эффект.

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Так, во фруктах содержится большое количество углеводов, что уже сводит на нет попытки похудеть с помощью этих продуктов. "Человеку в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов. Тем временем в одном только банане их 27, а в яблоке — около 30", - пишет во вторник портал "Обозреватель".

Также фрукты оказывают не самое позитивное влияние на печень из-за большого содержания простой фруктозы. Заменить эти продукты можно ягодами и другими мелкими волокнистыми плодами. Среди них – малинка, клубника, слива, персики и небольшие яблоки.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с ТВЦ.Ru развеяла многие мифы о правильном питании. В частности, она рассказала, что любые перекосы в питании приводят к негативным последствиям.

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